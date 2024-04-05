Автоюрист Воропаев: при ДТП с самокатом нужно вызвать ГИБДД

Автоюрист Лев Воропаев дает советы о действиях, которые нужно предпринять при наезде электросамоката на пешехода. Он рекомендует запомнить номер электросамоката, вызвать ГИБДД, объяснить ситуацию и добиться возбуждения дела.
Дополнительно следует запомнить знаки электросамоката, фотографировать происшествие, получить контактные данные свидетелей и обратиться в медицинское учреждение при травмах.
Воропаев также указывает на статус электросамокатов как средства индивидуальной мобильности по ПДД и возможные штрафы за нарушения. Пострадавший может претендовать на возмещение морального вреда и ущерба здоровью.
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