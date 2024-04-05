Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После распада Союза США постоянно вмешивались в дела России
Целебное растение по имени зубянка
Сваха Сябитова не поддерживает дружеских отношений с ведущей Ларисой Гузеевой
Юристы разъяснили порядок принудительного выселения из съёмной квартиры
Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым
Дюпон-Эньян сичтает, что вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы
Вдовин сравнил скейтбординг с рок-музыкой
4 сериала, которые оценят поклонники "Великолепного века"
Елена Ханга считает опасным участие детей звездных родителей в шоу талантов
Автоюрист Воропаев: при ДТП с самокатом нужно вызвать ГИБДД

Что делать при наезде электросамоката на пешехода

0:39
Авто

Автоюрист Лев Воропаев дает советы о действиях, которые нужно предпринять при наезде электросамоката на пешехода. Он рекомендует запомнить номер электросамоката, вызвать ГИБДД, объяснить ситуацию и добиться возбуждения дела.

Что делать при наезде электросамоката на пешехода
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Дополнительно следует запомнить знаки электросамоката, фотографировать происшествие, получить контактные данные свидетелей и обратиться в медицинское учреждение при травмах.

Воропаев также указывает на статус электросамокатов как средства индивидуальной мобильности по ПДД и возможные штрафы за нарушения. Пострадавший может претендовать на возмещение морального вреда и ущерба здоровью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Первые бои на окраинах Часов Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Последние материалы
Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым
Дюпон-Эньян сичтает, что вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы
Вдовин сравнил скейтбординг с рок-музыкой
4 сериала, которые оценят поклонники "Великолепного века"
Елена Ханга считает опасным участие детей звездных родителей в шоу талантов
МЧС России: из-за весеннего половодья в стране подтоплены порядка двух тысяч домов
В России зарегистрировали инновационный антибактериальный препарат для лечения хронических инфекций
Ремко Рейдинг: музей, посвященный советским солдатам, может открыться в Нидерландах в начале 2025 года
Что делать при наезде электросамоката на пешехода
Экс-постпред США Иво Даалдер: положение Украины в ближайшей перспективе не изменится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников