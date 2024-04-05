Шокирующие секреты: как избежать аварии, когда машина сзади приближается на слишком близком расстоянии

В ГИБДД назвали способ заставить машину сзади держать дистанцию

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Часто возникают ситуации, когда автомобиль, движущийся сзади, приближается к вашему транспортному средству слишком близко. Представитель ГИБДД, которого ресурс njcar. ru опросил, поделился некоторыми методами обучения таких водителей соблюдать безопасное расстояние.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Некоторые водители рекомендуют использовать тормоза в таких случаях. Во время движения по дороге водители общаются между собой с помощью специальных сигналов.

Один из таких сигналов — мигание стоп-сигналами, предупреждающее водителя сзади о том, что он слишком близко и должен увеличить дистанцию.

Если водитель сзади слишком настойчиво приближается к вашему автомобилю, можно сделать несколько быстрых, но незначительных нажатий на педаль тормоза, чтобы активировать только стоп-сигналы.

Следует помнить, что этот метод лучше не применять на скользкой дороге, чтобы не сбить с толку водителя сзади и не потерять контроль над автомобилем на обледенелой дороге.

Если вы замечаете признаки агрессии со стороны водителя сзади — опасные маневры, резкое ускорение, прижимание к вашему заднему бамперу — рекомендуется предоставить ему возможность обогнать вас.

Уберите ногу с педали газа, включите правый поворотник и дайте возможность объехать ваш автомобиль.

ГИБДД подчеркивает, что наиболее правильным решением в такой ситуации будет соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения, а также увеличение дистанции до движущегося впереди автомобиля.

Даже если впереди идущая машина внезапно затормозит, у вас будет достаточно времени, чтобы плавно остановиться и избежать столкновения с транспортным средством, прижимающимся сзади.