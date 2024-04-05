Эксперт рассекретил: лучший способ обновить моторное масло без дополнительных затрат

Моторист объяснил, как правильно менять масло в двигателе, чтобы он не ломался и был чистым

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Замена масла в двигателе автомобиля — процедура, которая, кажется, не должна вызывать больших сложностей, поэтому многие водители предпочитают выполнять ее самостоятельно, избегая дополнительных расходов на обслуживание в автосервисе. Однако при замене масла часто допускаются ошибки, что в итоге может привести к преждевременной поломке двигателя и другим неприятностям.

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Об этом рассказал автомобильный эксперт в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Чтобы избежать негативных последствий, водителям необходимо освоить правильный процесс замены масла, если они не желают обращаться в автосервис. Проблема заключается в том, что на многих современных двигателях конструкция поддона масляного картера не позволяет полностью удалить старое масло, даже через сливную пробку, так как она располагается немного выше самой нижней точки поддона.

Некоторые водители пытаются решить эту проблему, используя промывочное масло, чтобы избавиться от большей части отработанного масла за два цикла замены. Промывка двигателя время от времени оказывает положительное влияние на его работу. Однако это требует дополнительных затрат как в финансовом, так и во временном плане.

Поэтому многие предпочитают другой подход и не заморачиваются с промывкой двигателя.

В этом случае им достаточно взять шприц и кусок трубки для капельницы, которые можно приобрести в аптеке за небольшие деньги. Вооружившись этими инструментами, можно откачать через сливное отверстие еще 150–200 граммов отработанного масла.

Процесс требует терпения, но это стоит того, потому что масло становится чище, так как вместе с отработанным маслом удаляются нагар, металлические частицы и другие загрязнения.

Для этого один конец трубки вставляется в сливное отверстие и направляется в сторону самой нижней точки масляного поддона. На другой конец трубки надевается шприц, и происходит откачивание старого масла. Затем следует заменить уплотнительное кольцо на сливной пробке и установить его на место.

Только после этого можно добавить свежее моторное масло.

Этот процесс кажется довольно простым и проверенным, однако многие водители предпочитают не заниматься им самостоятельно. Однако стоит помнить, что оставшееся старое масло в картере смешается с новым в процессе работы двигателя, что может привести к быстрой потере свойств свежего масла.

Кроме того, в двигателе могут остаться отложения, которые не удалось удалить через сливную пробку, что негативно скажется на его работе и сроке службы.