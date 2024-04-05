Сколько стоит "переобуть" машину в Москве

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Автомеханик Шабунин провел анализ и назвал стоимость замены шин в Москве

1:33
Авто

На предварительном этапе Департамент транспорта Москвы опубликовал руководство для водителей столицы относительно перехода с зимней резины на летнюю. По оценкам экспертов, за прошедший год стоимость нового комплекта автомобильных шин выросла на 11-13%, тогда как услуги шиномонтажа остались примерно на том же уровне, что и в предыдущем году.

Автомеханик Шабунин провел анализ и назвал стоимость замены шин в Москве
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Согласно заявлениям мастера-приемщика техцентра "Вешняки Авто" Сергея Шабунина, цена на процедуру замены шин для автомобилей в Москве в настоящее время начинается в среднем от 2 тыс. рублей. Эта сумма включает в себя снятие и установку четырех колес, демонтаж зимней резины и монтаж летней, а также балансировку для шин диаметром 16 дюймов. В общем, стоимость данных услуг осталась прежней по сравнению с весной прошлого года, отметил специалист.

"За работу с 18-дюймовыми колесами придется заплатить 3,6 тыс. рублей, а замена шин с более крупными размерами обойдется примерно в 5 тыс. рублей", — дополнил Сергей Шабунин.

В свою очередь, директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга "Авилон" Алексей Шпикалов сообщил, что стоимость услуги шиномонтажа в компании (включая замену шин на всех четырех дисках размером 15-20 дюймов) в настоящее время начинается от 3,5 тыс. рублей.

По его словам, эта цена осталась неизменной по сравнению с осенью прошлого года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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