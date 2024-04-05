Забыли закрыть окна?: как открытые окна в автомобиле могут привести к неприятным последствиям

Почему при езде с приоткрытыми окнами нужно обязательно включать вентилятор печки

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С приходом весны и теплых дней автолюбители радостно распахивают окна своих машин, чтобы насладиться солнечной погодой. Но зачастую забывают, что такой маневр приводит к быстрому загрязнению салона автомобиля. На портале njcar.ru пояснили, почему при езде с открытыми окнами следует обязательно использовать обдув.

Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

При ветерке, проникающем в салон через приоткрытые окна, вместе с ощущением свежести приносится пыль и грязь, оседающие в салоне. Этот слой грязи может вызвать дискомфорт и увеличить риск аллергических реакций у водителя и пассажиров, особенно в весенний период.

К счастью, современные технологии помогают смягчить эти негативные последствия. Климатическая система в автомобиле обеспечивает комфортный микроклимат в салоне, даже при открытых окнах. Следует помнить, что пыль — это не только уличная грязь; в ней также содержится пыльца деревьев, выхлопные газы и другие вредные вещества, способные вызвать аллергию.

Одной из основных ошибок водителей, игнорирующих преимущества современных автомобилей, является полное отключение климатической системы при открытии окон. В результате пыль накапливается повсюду, особенно если автомобиль не новый, и уплотнители уже не так эффективны.

Чтобы снизить уровень пыли в салоне, необходимо включить вентилятор печки, чтобы воздух с улицы поступал в салон. Это создает разницу давлений внутри и снаружи автомобиля, что способствует выводу пыли наружу, а включенный вентилятор ускоряет этот процесс.