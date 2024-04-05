5 смертельных ошибок, уоторые убивают вашу автоматическую коробку передач

Директор автокомпании Франк раскрыла привычки водителей, которые "убивают" АКПП

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Использование автоматической трансмиссии значительно упрощает процесс управления автомобилем. Однако не все водители осознают, что неправильное обращение с такой коробкой передач может привести к её быстрому износу. Директор автокомпании Frank Auto Ирина Франк поделилась наиболее распространёнными привычками водителей, которые негативно влияют на состояние автоматической коробки передач в интервью порталу naavtotrasse.ru.

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Она отметила, что одной из типичных ошибок является переключение передач во время движения, что значительно сокращает срок службы автоматической коробки передач.

Также агрессивный стиль вождения, характерный для некоторых водителей, такой как резкие разгон и торможение, ускоряет износ автоматической трансмиссии.

Ирина Франк также подчеркнула, что для сохранения жизненного цикла автоматической коробки передач следует использовать ручной тормоз при парковке на склонах, а не полагаться на передачу. Кроме того, стоит избегать долгих пробуксовок в снегу или песке.

Регулярная замена масла также крайне важна для сохранения работоспособности автоматической коробки передач, но, к сожалению, не все владельцы автомобилей уделяют этому должное внимание, что часто приводит к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.

Важно также регулярно проверять техническое состояние трансмиссии, чтобы своевременно устранять выявленные проблемы и предотвращать серьезные повреждения в будущем.

Итак, долговечность автоматической трансмиссии зависит от трёх основных факторов: спокойного стиля вождения, регулярного технического обслуживания и отсутствия вождения с применением методов, характерных для механической коробки передач.