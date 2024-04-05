Страшная правда: почему ваш автомобиль рвётся при торможении? Эксперты шокировали откровениями

В ГИБДД назвали причины биения руля при торможении, за которые грозит штраф

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Многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией, когда при торможении руль автомобиля начинает дрожать, а педаль тормоза сильно вибрирует. Это может быть вызвано разными проблемами в тормозной системе машины. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru рекомендациями о том, как вести себя в таких ситуациях.

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Одной из главных причин таких рывков при торможении может быть износ деталей тормозной системы. Если водитель не следит за состоянием тормозов автомобиля, колодки могут быть настолько изношены, что начнут царапать тормозной диск, вызывая рывки и скрежет.

Когда водитель чувствует дрожание на руле во время движения, особенно при торможении, причина может быть в износе и деформации тормозных дисков. Внешне они могут выглядеть нормально, но внутри могут быть глубокие борозды, вызывающие вибрации. Чтобы устранить эту проблему, необходимо проточить или заменить тормозные диски.

Подклинивание поршня тормозного цилиндра из-за грязи на направляющих также может вызвать неравномерное торможение. Решение этой проблемы может показаться простым: нужно очистить и смазать тормозные механизмы. Но в более серьезных случаях может потребоваться замена не только поршня тормозного цилиндра, но и всего тормозного суппорта.

Даже неисправная автоматическая коробка передач может стать причиной рывков во время движения.

Дрожание на руле также может быть результатом различных факторов, таких как дисбаланс одного из колес, дефектные ступичные подшипники, спущенная шина или деформированный колесный диск. При обнаружении подобных симптомов рекомендуется обратиться к специалистам для проведения диагностики и необходимых ремонтных работ.

В ГИБДД напомнили, что инспекторы ДПС могут выявить ряд неисправностей ходовой части автомобиля прямо во время проверки на дороге с использованием специального оборудования. Например, за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой, согласно статье 12.5.2 КоАП РФ, грозит штраф в размере 500 рублей и запрет на эксплуатацию до устранения поломки.