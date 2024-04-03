Эксклюзив: узнайте, какая модель стала самой дорогой машиной в истории автомобилестроения

Rolls-Royce Droptail стал самым дорогим автомобилем в 2024 году

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Определить самый дорогой автомобиль в мире не так просто, как может показаться. В статье рассматриваются две категории: самый дорогой новый автомобиль и самый дорогой коллекционный автомобиль.

Фото: сайт Rolls-Royce

На момент 2024 года самым дорогим новым автомобилем является Rolls-Royce Droptail с ценой в $30 миллионов. Остальные дорогие модели также представлены в статье, включая McLaren Elva, Hennessey Venom GT, Bentley Bacalar и другие.