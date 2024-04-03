Эксклюзив: узнайте, какая модель стала самой дорогой машиной в истории автомобилестроения

Определить самый дорогой автомобиль в мире не так просто, как может показаться. В статье рассматриваются две категории: самый дорогой новый автомобиль и самый дорогой коллекционный автомобиль.
На момент 2024 года самым дорогим новым автомобилем является Rolls-Royce Droptail с ценой в $30 миллионов. Остальные дорогие модели также представлены в статье, включая McLaren Elva, Hennessey Venom GT, Bentley Bacalar и другие.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.