Бомба: Dodge снова продала легендарную Viper после 7 лет молчания

Dodge продала еще одну Viper

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Хотя производство модели Dodge Viper было прекращено почти семь лет назад, марка продолжает продавать оставшиеся в наличии автомобили. В первом квартале 2024 года Stellantis сообщила о продаже одной Viper.

Фото: Dodge Viper ACR by Greg Gjerdingen is licensed under CC BY 2.0

Это также означает, что Dodge уже на полпути к достижению уровня продаж модели за 2023 год.

С момента завершения производства модели было продано всего несколько автомобилей, и, хотя продажи не достигли уровня предыдущих поколений, Viper продолжает привлекать внимание покупателей долгие годы после окончания производства.