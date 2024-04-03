Бомба: Dodge снова продала легендарную Viper после 7 лет молчания

Хотя производство модели Dodge Viper было прекращено почти семь лет назад, марка продолжает продавать оставшиеся в наличии автомобили. В первом квартале 2024 года Stellantis сообщила о продаже одной Viper.
Это также означает, что Dodge уже на полпути к достижению уровня продаж модели за 2023 год.
С момента завершения производства модели было продано всего несколько автомобилей, и, хотя продажи не достигли уровня предыдущих поколений, Viper продолжает привлекать внимание покупателей долгие годы после окончания производства.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.