BMW продала первый "зомби-автомобиль" в 2024 году

BMW продала новый i3 после прекращения производства

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В отчетах о продажах автомобилей за первый квартал 2024 года появилась необычная запись о продаже нового BMW i3, который вышел из производства для американского рынка в июле 2021 года.

Фото: Wikipedia by Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz) is licensed under CC BY-SA 4.0

Это стало первым случаем продажи так называемого "зомби-автомобиля" — модели, которая уже не выпускается, но находит покупателя.

На фоне этой новости также отмечается рост продаж модели 2 Series и снижение продаж других моделей BMW и Mini.