BMW продала первый "зомби-автомобиль" в 2024 году

В отчетах о продажах автомобилей за первый квартал 2024 года появилась необычная запись о продаже нового BMW i3, который вышел из производства для американского рынка в июле 2021 года.
Это стало первым случаем продажи так называемого "зомби-автомобиля" — модели, которая уже не выпускается, но находит покупателя.
На фоне этой новости также отмечается рост продаж модели 2 Series и снижение продаж других моделей BMW и Mini.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.