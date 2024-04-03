Toyota предсказала будущее дизельных двигателей

Toyota утверждает, что дизельные двигатели еще далеки от своего конца

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Несмотря на то что Volvo недавно выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, Toyota считает, что у этого типа двигателя еще долгое будущее.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota в Австралии Шон Хэнли считает, что "дизель, несмотря на широко распространенные комментарии, не мертв. У него есть еще долгий путь вперед, так что он не исчезнет в ближайшем будущем."

Хэнли полагает, что дизельные двигатели должны адаптироваться к все более строгим нормам выбросов, чтобы выжить.