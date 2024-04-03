Toyota предсказала будущее дизельных двигателей

Несмотря на то что Volvo недавно выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, Toyota считает, что у этого типа двигателя еще долгое будущее.
Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota в Австралии Шон Хэнли считает, что "дизель, несмотря на широко распространенные комментарии, не мертв. У него есть еще долгий путь вперед, так что он не исчезнет в ближайшем будущем."
Хэнли полагает, что дизельные двигатели должны адаптироваться к все более строгим нормам выбросов, чтобы выжить.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.