Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очищающий шампунь с пищевой содой: рецепт и инструкции по применению
Знакомим с интересным сортом томата - Большая мамочка
Георгий Данелия открыл кинематографу талант Никиты Михалкова в фильме "Я шагаю по Москве"
Cancer Research: курение электронных сигарет способно изменить ДНК человека
Ученые рассказали, как кошки влияют на наше сердце
ГУП "Петербургский метрополитен" заключит страховой контракт на сумму 9,4 миллиона рублей для станции "Адмиралтейская"
Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
У туристов появилась возможность попасть в дом, где умерла королева Елизавета II
Раскрыто, кто будет обязан платить налог на роскошь
Продажи Volkswagen в США выросли за первый квартал 2024 года благодаря популярности хэтчбеков

Почему внезапный рост продаж Volkswagen в США заставил всех говорить

0:38
Авто

В первом квартале 2024 года продажи Volkswagen в США выросли на 21 процент, причем значительный вклад в этот рост внесли не только кроссоверы, но и горячие хэтчбеки.

Почему внезапный рост продаж Volkswagen в США заставил всех говорить
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Популярность моделей GTI и Golf R выросла на 156 и 125 процентов соответственно по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Возможно, рост продаж связан с грядущим исчезновением ручной коробки передач, так как с 2025 года все продаваемые в США Golf будут оснащены семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Польза шишек на участке огромна
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом
Сохраняем лук-севок: рассказываем как его хранить, чтобы не портился
Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники
Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники
Последние материалы
Почему внезапный рост продаж Volkswagen в США заставил всех говорить
Cancer Research: курение электронных сигарет способно изменить ДНК человека
Ученые рассказали, как кошки влияют на наше сердце
ГУП "Петербургский метрополитен" заключит страховой контракт на сумму 9,4 миллиона рублей для станции "Адмиралтейская"
Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
У туристов появилась возможность попасть в дом, где умерла королева Елизавета II
Раскрыто, кто будет обязан платить налог на роскошь
"Кухня на районе": большая часть россиян пропускают приёмы пищи на регулярной основе
Бывший гендиректор "Спартака" Мележиков встал в управляющую должность в РПЛ
Врач Алисова: улучшить состояние кишечника могут ферментированные продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников