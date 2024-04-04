Продажи Volkswagen в США выросли за первый квартал 2024 года благодаря популярности хэтчбеков

Почему внезапный рост продаж Volkswagen в США заставил всех говорить

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В первом квартале 2024 года продажи Volkswagen в США выросли на 21 процент, причем значительный вклад в этот рост внесли не только кроссоверы, но и горячие хэтчбеки.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Популярность моделей GTI и Golf R выросла на 156 и 125 процентов соответственно по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Возможно, рост продаж связан с грядущим исчезновением ручной коробки передач, так как с 2025 года все продаваемые в США Golf будут оснащены семиступенчатой автоматической коробкой передач.