Продажи Volkswagen в США выросли за первый квартал 2024 года благодаря популярности хэтчбеков

В первом квартале 2024 года продажи Volkswagen в США выросли на 21 процент, причем значительный вклад в этот рост внесли не только кроссоверы, но и горячие хэтчбеки.
Популярность моделей GTI и Golf R выросла на 156 и 125 процентов соответственно по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Возможно, рост продаж связан с грядущим исчезновением ручной коробки передач, так как с 2025 года все продаваемые в США Golf будут оснащены семиступенчатой автоматической коробкой передач.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.