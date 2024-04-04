Уникальная находка: Fiat 500L, принадлежавший папе, выставлен на аукцион за 100,000 долларов

На аукцион выставлен Fiat 500L, использованный для визита папы Франциска в США

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На аукционном доме RM Sotheby's выставлен Fiat 500L 2015 года выпуска, который мог бы быть продан за сумму до $100,000. Этот автомобиль был предоставлен Fiat-Chrysler Automobiles католической церкви для посещения папой Франциском США в сентябре 2015 года.

Фото: Wikipedia by Spielvogel is licensed under CC0 1.0

Машина, раскрашенная в цвете Grigio Scuro с крышей в цвет кузова, оборудована 1,4-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил и 184 фунт-футов крутящего момента, кожаной отделкой и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Однако несмотря на свою уникальную историю, автомобиль выглядит как стандартная модель. На одометре указано всего около 773 миль, и автомобиль оценивается в $50,000 — $100,000.