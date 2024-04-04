Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему внезапный рост продаж Volkswagen в США заставил всех говорить
Cancer Research: курение электронных сигарет способно изменить ДНК человека
Ученые рассказали, как кошки влияют на наше сердце
ГУП "Петербургский метрополитен" заключит страховой контракт на сумму 9,4 миллиона рублей для станции "Адмиралтейская"
Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
У туристов появилась возможность попасть в дом, где умерла королева Елизавета II
Раскрыто, кто будет обязан платить налог на роскошь
"Кухня на районе": большая часть россиян пропускают приёмы пищи на регулярной основе
Бывший гендиректор "Спартака" Мележиков встал в управляющую должность в РПЛ
Уникальная находка: Fiat 500L, принадлежавший папе, выставлен на аукцион за 100,000 долларов

На аукцион выставлен Fiat 500L, использованный для визита папы Франциска в США

0:56
Авто

На аукционном доме RM Sotheby's выставлен Fiat 500L 2015 года выпуска, который мог бы быть продан за сумму до $100,000. Этот автомобиль был предоставлен Fiat-Chrysler Automobiles католической церкви для посещения папой Франциском США в сентябре 2015 года.

На аукцион выставлен Fiat 500L, использованный для визита папы Франциска в США
Фото: Wikipedia by Spielvogel is licensed under CC0 1.0

Машина, раскрашенная в цвете Grigio Scuro с крышей в цвет кузова, оборудована 1,4-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил и 184 фунт-футов крутящего момента, кожаной отделкой и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Однако несмотря на свою уникальную историю, автомобиль выглядит как стандартная модель. На одометре указано всего около 773 миль, и автомобиль оценивается в $50,000 — $100,000.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Польза шишек на участке огромна
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом
Сохраняем лук-севок: рассказываем как его хранить, чтобы не портился
Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники
Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники
Последние материалы
Почему внезапный рост продаж Volkswagen в США заставил всех говорить
Cancer Research: курение электронных сигарет способно изменить ДНК человека
Ученые рассказали, как кошки влияют на наше сердце
ГУП "Петербургский метрополитен" заключит страховой контракт на сумму 9,4 миллиона рублей для станции "Адмиралтейская"
Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
У туристов появилась возможность попасть в дом, где умерла королева Елизавета II
Раскрыто, кто будет обязан платить налог на роскошь
"Кухня на районе": большая часть россиян пропускают приёмы пищи на регулярной основе
Бывший гендиректор "Спартака" Мележиков встал в управляющую должность в РПЛ
Врач Алисова: улучшить состояние кишечника могут ферментированные продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников