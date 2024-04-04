Если хотите купить электрокар от Xiaomi, придется ждать 7 месяцев

Ожидание новой электрической машины Xiaomi SU7 может составить 7 месяцев

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Ожидание Xiaomi SU7: Покупатели ждут новый электромобиль целых 7 месяцев

Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Резюме:

Потенциальные покупатели новых электрических автомобилей китайского производителя смартфонов Xiaomi могут столкнуться с ожиданием вплоть до семи месяцев, сообщает Reuters. Компания предупредила, что сроки ожидания для ее электрического седана SU7 могут составить от четырех до семи месяцев, ссылаясь на приложение Xiaomi для автомобилей.

Неделю назад Xiaomi запустила свою первую линейку электромобилей, Speed Ultra 7 (SU7), на пышном мероприятии в Пекине. В течение 24 часов после запуска количество предварительных заказов на автомобиль достигло 88 898, по данным Reuters.

Это произошло вскоре после того, как флагман смартфонов Apple отказался от своей десятилетней мечты о производстве электромобилей. Задержки могут свидетельствовать о сильном спросе на SU7, однако компания вступила на рынок электромобилей в непростое время, когда спрос на электромобили в общем снижается, а конкуренция в Китае остается острой.