Polestar обещает революцию: забудьте о Polestar 2, встречайте Polestar 7

Полюс 2 уступает место Полюсу 7: Как автопроизводитель Polestar меняет подход к именованию моделей

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Автомобиль Polestar 2 был выпущен в 2020 году и получил обширное обновление к 2024 году. Он получил свое название как вторая модель молодой компании Polestar. Вместо того, чтобы заменить его вторым поколением, его преемником будет седьмая модель от Polestar, которая будет названа — Polestar 7.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Глава компании, Томас Ингенлат, подтвердил, что 7 следует за 2 в линейке Polestar. Это решение призвано избежать ограничений, связанных с числом поколений, и дает больше возможностей для разработки преемника 2.

Ингенлат добавил, что пока рано сказать, что будет общего у Polestar 7 с 2 и чем он будет выделяться. Однако он подтвердил, что модель будет занимать примерно такое же место в линейке Polestar, как и ее предшественник.