Автомобильный скандал: двери электрокаров Fisker Ocean 2023 отказываются открываться

Регулятор безопасности автомобилей США начал расследование сбоев в дверях внедорожников Fisker

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Американский регулятор безопасности автомобилей сообщил в среду, что начал предварительное расследование в связи с жалобами на внедорожники Fisker Ocean 2023 из-за сбоев в дверях.

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under GNU Free Documentation License

По данным службы, поступило 14 жалоб о периодическом неудачном открывании замков и дверных ручек, что приводило к невозможности открытия передних и задних дверей для водителя и пассажиров. Некоторые из жалоб также утверждали, что аварийный механизм также не функционировал. Предварительная оценка от Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) направлена на выявление масштаба и серьезности потенциальной проблемы для оценки ее влияния на безопасность. Регулятор может закрыть расследование без принятия каких-либо мер.

Компания Fisker, чьи акции были сняты с торговой биржи Нью-Йорка в прошлом месяце из-за невыполнения норм листинга, пока не ответила на запрос о комментарии. Кроме того, NHTSA также проводит расследование Fisker по двум предыдущим инцидентам — один из них связан с проблемами тормозов Fisker Ocean 2023, а другой — с непреднамеренным движением автомобиля.

Fisker столкнулась с растущей неопределенностью после того, как переговоры с крупным автопроизводителем о потенциальных инвестициях провалились в прошлом месяце, вынуждая ее искать варианты, включая реструктуризацию в рамках или вне суда и транзакции на капитальном рынке.

Компания заявила на прошлой неделе, что снизит цены на модели внедорожников Fisker Ocean 2023, чтобы увеличить продажи и привлечь капитал для покрытия долговых обязательств, поскольку ее кассовые резервы иссякают. Как и другие производители электромобилей, Fisker борется с интенсивной конкуренцией, а также с клиентами, откладывающими крупные покупки из-за высоких затрат на кредитование и экономической неопределенности. Компания сообщила 18 марта, что приостановит производство автомобилей на шесть недель.