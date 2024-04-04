Мэр в шоке: почему светофор встал прямо на пешеходном переходе?

Светофор посередине пешеходного перехода: в Белгороде обсуждают необычное решение на Новом мосту

0:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Жительница Белгорода поразилась появлению светофора посреди пешеходного перехода и поделилась фотографией в социальных сетях.

Фото: Wikipedia by Kryp is licensed under public domain

В ответ на обращение женщины мэр Валентин Демидов заверил её, что вопрос будет рассмотрен специалистами. Выяснилось, что светофор установлен в рамках ремонта Нового моста, рядом с которым находится школа программирования. Об этом сообщает bel.ru.

Дорогу в этом районе решили отремонтировать и установить автобусные остановки для учеников. На проведение капремонта выделено более 31,8 млн рублей.