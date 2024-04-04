Мэр в шоке: почему светофор встал прямо на пешеходном переходе?

Жительница Белгорода поразилась появлению светофора посреди пешеходного перехода и поделилась фотографией в социальных сетях.
В ответ на обращение женщины мэр Валентин Демидов заверил её, что вопрос будет рассмотрен специалистами. Выяснилось, что светофор установлен в рамках ремонта Нового моста, рядом с которым находится школа программирования. Об этом сообщает bel.ru.
Дорогу в этом районе решили отремонтировать и установить автобусные остановки для учеников. На проведение капремонта выделено более 31,8 млн рублей.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.