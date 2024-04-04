Как китайские автопроизводители обманывают российских водителей

Проблемы китайских автомобилей на российском рынке: отсутствие сервиса и неадекватная гарантия

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В интервью для РБК автоэксперт Елена Лисовская высказала критику в адрес китайских автопроизводителей, пытающихся вновь захватить российский рынок. Она отметила, что, вместо предоставления качественных услуг, они совершают те же ошибки, что и ранее, выводя на рынок модели без должного обслуживания и поддержки.

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Покупатели сталкиваются с проблемами в поиске запчастей, недостаточной гарантией, некачественной русификацией и непригодностью некоторых моделей для российских условий эксплуатации.

Помимо этого, российские потребители часто сталкиваются с дискриминацией со стороны китайских автопроизводителей, которые продают в России автомобили, которые в Китае считаются малообеспеченными.