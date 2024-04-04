Законодательство о тонировке автомобильных стекол в России определено "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации". Есть основные положения, включая изменения, внесенные в 2020 году, чтобы соответствовать стандартам ГОСТа от 2016 года. Согалсно последнему госту светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.
Требования к светопропускаемости стекол регулируются ГОСТом, и несоблюдение этих правил влечет за собой штрафы и санкции. Контроль светопропускаемости и проведение замеров осуществляются сотрудниками ГИБДД специальными приборами. Нарушения тонировки подвергают водителей штрафам и могут привести к аресту или повторным штрафам при невыполнении требований полиции.
Осуществление законной тонировки стекол представляет определенные сложности и требует соблюдения норм ГОСТа.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.