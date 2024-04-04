Для тех, кто любит быть менее заметным: правила тонировки авто. Что можно делать, а что нельзя

Все, что водители должны знать о правилах тонировки автомобильных стекол

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Законодательство о тонировке автомобильных стекол в России определено "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации". Есть основные положения, включая изменения, внесенные в 2020 году, чтобы соответствовать стандартам ГОСТа от 2016 года. Согалсно последнему госту светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.

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Требования к светопропускаемости стекол регулируются ГОСТом, и несоблюдение этих правил влечет за собой штрафы и санкции. Контроль светопропускаемости и проведение замеров осуществляются сотрудниками ГИБДД специальными приборами. Нарушения тонировки подвергают водителей штрафам и могут привести к аресту или повторным штрафам при невыполнении требований полиции.

Осуществление законной тонировки стекол представляет определенные сложности и требует соблюдения норм ГОСТа.