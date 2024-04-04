8 причин, почему ваш автомобиль "тарабанит" на холостом ходу

Эксперты Autonews рассмотрели восемь основных причин нестабильных оборотов двигателя на холостом ходу.
Эти причины включают в себя неисправности таких деталей как датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), подсос воздуха, регулятор холостого хода (РХХ/КХХ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), проблемы с системой питания, неисправность датчика положения коленвала (ДПКВ) или распредвала (ДПРВ), система вентиляции картера, и прогар клапана.
Важно обращать внимание на состояние своих автомобилей и своевременно обращаться к профессионалам для решения проблем.
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