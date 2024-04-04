Каждый второй российский водитель рискует жизнью за рулём

По результатам исследования, проведенного ТАСС, выяснилось, что почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время езды.
Основные причины включают общение с пассажирами, выбор радиостанции и использование смартфонов. Однако не все водители осознают опасность таких действий: только 2/3 признают, что разговор по телефону за рулем может привести к печальным последствиям.
Госавтоинспекция подчеркивает, что отвлечение внимания водителя является одной из ключевых причин ДТП.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.