Каждый второй российский водитель рискует жизнью за рулём

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Почти половина российских водителей отвлекается за рулём

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По результатам исследования, проведенного ТАСС, выяснилось, что почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время езды.

Почти половина российских водителей отвлекается за рулём
Фото: Wikipedia by Ed Poor is licensed under GNU Free Documentation License

Основные причины включают общение с пассажирами, выбор радиостанции и использование смартфонов. Однако не все водители осознают опасность таких действий: только 2/3 признают, что разговор по телефону за рулем может привести к печальным последствиям.

Госавтоинспекция подчеркивает, что отвлечение внимания водителя является одной из ключевых причин ДТП.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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