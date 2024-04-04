Каждый второй российский водитель рискует жизнью за рулём

Почти половина российских водителей отвлекается за рулём

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По результатам исследования, проведенного ТАСС, выяснилось, что почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время езды.

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Основные причины включают общение с пассажирами, выбор радиостанции и использование смартфонов. Однако не все водители осознают опасность таких действий: только 2/3 признают, что разговор по телефону за рулем может привести к печальным последствиям.

Госавтоинспекция подчеркивает, что отвлечение внимания водителя является одной из ключевых причин ДТП.