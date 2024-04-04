Хитрость или безумие?: автолюбители придумали новый способ обмана дорожных камер

Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Автолюбители, стремясь избежать автоматической фиксации нарушений ПДД, придумали необычные методы. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о том, какие уловки используют хитрые водители, чтобы сделать свои автомобили незаметными для дорожных камер.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С появлением первых систем автоматического контроля нарушений водители стали искать способы скрыть номерные знаки своих машин от электронных систем.

На дорогах России всё чаще можно заметить автомобили, у которых номера наклонены вправо или влево. Это создаёт впечатление, что номер случайно "покосился". На самом деле это не случайность, а изощрённый трюк, цель которого - затруднить распознавание номера программным обеспечением камер.

Этот метод, известный как синтетическое распознавание номеров, эффективен против стандартных номеров, но бессилен перед наклонёнными номерами. Таким образом, водители надеются избежать фиксации нарушения.

Однако современные камеры, выпущенные после 2018 года, обладают более продвинутыми алгоритмами распознавания, и этот трюк больше не работает. Новые системы автоматической фиксации, такие как "Астра", "Кордон", "Призма", "Стрелка" и другие, легко распознают и фиксируют любые нарушения, включая "покосившиеся" номера.

Ещё один способ избежать штрафов связан с искусственным состариванием номерных знаков. Владельцы частично стирают черные цифры и буквы, имитируя естественный износ. Это затрудняет распознавание номера для камер ГИБДД.

В ГИБДД предупреждают, что такие манипуляции с номерными знаками являются серьёзным нарушением, за которое полагается штраф в размере 5000 рублей, а также возможно лишение водительских прав на период до 3 месяцев, в соответствии со статьёй 12.2 КоАП.