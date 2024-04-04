Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Русакова: сладкое можно есть только в первой половине дн
МОК не допустил борца Садулаева до лицензионного турнира
Идеальный макияж для каждой формы лица: секреты профессионалов
Карри из цветной капусты и картофеля: прекрасный вариант закуски в индийском стиле
Кустарник бузина, который широко известен своими лекарственными свойствами
Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Как уберечь помидоры от фитофторы?
Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун
Что можно увидеть в Чеченской Республике за три дня
Хитрость или безумие?: автолюбители придумали новый способ обмана дорожных камер

Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД

1:54
Авто

Автолюбители, стремясь избежать автоматической фиксации нарушений ПДД, придумали необычные методы. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о том, какие уловки используют хитрые водители, чтобы сделать свои автомобили незаметными для дорожных камер.

Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД
Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С появлением первых систем автоматического контроля нарушений водители стали искать способы скрыть номерные знаки своих машин от электронных систем.

На дорогах России всё чаще можно заметить автомобили, у которых номера наклонены вправо или влево. Это создаёт впечатление, что номер случайно "покосился". На самом деле это не случайность, а изощрённый трюк, цель которого - затруднить распознавание номера программным обеспечением камер.

Этот метод, известный как синтетическое распознавание номеров, эффективен против стандартных номеров, но бессилен перед наклонёнными номерами. Таким образом, водители надеются избежать фиксации нарушения.

Однако современные камеры, выпущенные после 2018 года, обладают более продвинутыми алгоритмами распознавания, и этот трюк больше не работает. Новые системы автоматической фиксации, такие как "Астра", "Кордон", "Призма", "Стрелка" и другие, легко распознают и фиксируют любые нарушения, включая "покосившиеся" номера.

Ещё один способ избежать штрафов связан с искусственным состариванием номерных знаков. Владельцы частично стирают черные цифры и буквы, имитируя естественный износ. Это затрудняет распознавание номера для камер ГИБДД.

В ГИБДД предупреждают, что такие манипуляции с номерными знаками являются серьёзным нарушением, за которое полагается штраф в размере 5000 рублей, а также возможно лишение водительских прав на период до 3 месяцев, в соответствии со статьёй 12.2 КоАП.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Чем опрыскивать рассаду, чтобы она не болела?
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя
Как уберечь помидоры от фитофторы?
Автолюбители нашли способы сделать машину невидимой для камер ГИБДД
Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун
Что можно увидеть в Чеченской Республике за три дня
Посадите в саду изысканную немезию
Ценный ингредиент: семь удивительных фактов о лаванде
Отсутствие лифчика стало причиной снятия с авиарейса в США
Фигуристка Щербакова рассказала, как однажды купила своё собственное платье для выступления
Жареный лосось с капустно-яблочным салатом: очень простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников