Haval и Chery во главе: как китайские бренды стали лидерами продаж в России

Эксперты авторынка рассказали, какие машины чаще всего покупали в России в марте

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Продажи новых автомобилей в России за март достигли 150,6 тысячи единиц, что превышает прошлогодний показатель на 102%, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ, ссылаясь на данные "Паспорта промышленного консалтинга". Эти цифры составляют половину общего объема продаж за первый квартал текущего года, который составил 249 тысячи единиц для легковых и легких коммерческих автомобилей без учета альтернативных каналов поставок, и 332,9 тысячи единиц с учетом этих каналов.

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Повышенный интерес к покупке автомобилей, по мнению экспертов, частично обусловлен существенным удорожанием автомобилей из-за ужесточения правил их импорта из стран Евразийского экономического союза.

Наибольшие продажи в первом квартале зафиксированы у российского производителя Lada, который увеличил объем продаж на 43% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 91,6 тысячи единиц.

На втором месте идет китайский бренд Haval с приростом в 125% год к году, продажи которого составили 37,4 тысячи единиц.

Третью позицию занимает Chery с увеличением продаж на 74% и объемом в 33 тысячи автомобилей. Немного отстает бренд Geely с продажами на уровне 29 тысяч единиц, но с ростом в 130% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Пятое место принадлежит бренду ГАЗ, который реализовал 11,8 тысячи автомобилей за первый квартал, что на 24% больше, чем год назад.