Секрет ГИБДД: почему дорожные камеры в России игнорируют закон о штрафах за скорость

В ГИБДД раскрыли, почему камеры продолжают штрафовать за превышение средней скорости

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В Российской Федерации все дорожные камеры должны соответствовать закону, но на практике это не всегда так. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему многие камеры, предназначенные для фиксации нарушений, все еще выписывают штрафы за превышение средней скорости, несмотря на то, что это запрещено законодательством.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Несколько лет назад ГИБДД официально прекратила выписывать штрафы за превышение средней скорости на участках дороги. Однако основная проблема заключается в том, что большинство современных систем штрафования за превышение скорости все еще используют принцип измерения средней скорости автомобилей на определенном участке дороги.

Причина заключается в том, что старые модели камер, такие как "Стрелка" первого поколения, работают на основе радара, использующего эффект Доплера для расчета скорости. Суть этого эффекта заключается в том, что частота принимаемой радиоволны немного изменяется, когда объект, отражающий радиосигнал, приближается к радару.

Этот процесс происходит практически мгновенно благодаря скорости распространения радиоволн, что позволяет точно определить скорость автомобиля на момент прохождения камеры.

В отличие от этого, современные камеры используют анализ видеоизображения для фиксации скорости автомобилей. Программа определяет, за какое время машина проходит от одного края кадра до другого, что в реальности составляет 40-60 метров. Однако это измерение не всегда точное, так как некоторые автомобили могут замедляться перед камерой.

Таким образом, многие современные системы автоматической фиксации скорости фактически учитывают среднюю скорость автомобиля, что формально противоречит закону. Однако, учитывая, что речь идет об анализе движения на относительно коротком участке дороги, это считается в пределах допустимой погрешности камер ГИБДД.