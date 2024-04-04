Оставьте сугробы за спиной: лучшие кроссоверы для безопасного путешествия

Автоэксперт Петров объяснил, какие кроссоверы лучше покупать с передним приводом

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Директор отдела розничных продаж в компании "Авилон" Илья Петров поделился своим мнением с "Российской газетой" о наилучших выборах кроссоверов с передним приводом и причинах их предпочтительности.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В случае, если планируется использование автомобиля не в условиях экстремальных дорожных ситуаций, таких как глубокие сугробы на трассах или грязевые потоки в летнее время, передний привод будет вполне достаточным. Эти кроссоверы обеспечат владельцу возможность безопасного передвижения даже по заснеженным дорогам и преодоления небольших сугробов за счет увеличенного клиренса.

Кроме того, следует отметить их преимущества, такие как более низкий расход топлива и более доступное техобслуживание по сравнению с полноприводными моделями.

Например, если рассматривать бренд Chery, то покупатель может обратить внимание на модели Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Это надежные и комфортные автомобили с хорошей управляемостью, амортизацией и устойчивостью на поворотах.

Среди моделей Jetour можно выделить кроссоверы Dashing, X70 и X90, которые отличаются проверенными моторами, стильным дизайном и обширным комплектом опций по разумной цене.

В линейке бренда Geely стоит обратить внимание на Coolray, который является лидером продаж благодаря своему сочетанию цены, оснащения и качества, а также на новый Atlas, представляющий собой привлекательное предложение на рынке.

Среди кроссоверов бренда Changan стоит отметить CS55 Plus, который является одним из наиболее динамичных автомобилей в своем классе с европейской управляемостью и современным дизайном. Также стоит упомянуть Changan Uni-T, обладающий уникальным дизайном и широким спектром опций.

В линейке бренда "Москвич" можно выделить модель "Москвич 3", который отличается просторным салоном с комфортными сиденьями, прочной силовой структурой кузова из высокопрочных сталей и современными мультимедийными решениями, включая цифровую приборную панель и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Илья Петров подчеркнул, что выбор подходящего кроссовера возможен в широком модельном ряду различных брендов, предоставляющих разнообразные варианты для личного пользования и использования всей семьей.