Избегайте аварий на круговых перекрестках: правила, о которых не говорят в автошколах

ГИБДД разъяснила, из какого ряда можно поворачивать на круговом перекрестке

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На непривычных для многих перекрестках с круговым движением многие водители ощущают себя неуверенно из-за неоднократных кардинальных изменений в правилах проезда таких участков. Последние обновления определяют, что приоритет имеет тот, кто уже находится на кольце, в то время как въезжающий должен уступить дорогу, если нет иных инструкций относительно приоритета. Несмотря на это, сложности маневрирования на кольце по-прежнему вызывают вопросы у водителей.

Фото: openverse by WSDOT is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, из какого полосы разрешено поворачивать на перекрестке с круговым движением.

Часто наблюдается ситуация, когда машины подъезжают к въезду на круговой перекресток по двум параллельным полосам дороги и начинают сбиваться в правую полосу. Водители полагают, что нужно занять крайнее правое положение, чтобы въехать на круговой перекресток без нарушений. Однако это неправильное представление!

В соответствии с ПДД (пункт 8.5.), перед поворотом направо (или налево, или разворотом) следует занимать крайнее положение на дороге, предназначенной для движения в данном направлении. Однако при въезде на круговой перекресток такое действие не требуется!

С другой стороны, когда автомобиль уже находится на кольце, многим водителям кажется, что можно съехать с него из любого ряда. Однако на практике нахождение на круговом перекрестке не означает освобождение от выполнения правила 8.4 ПДД. Согласно этому правилу, при перестроении необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся параллельно без изменения направления движения.

Таким образом, чтобы съехать с кольца из левого ряда, сначала нужно уступить дорогу всем автомобилям справа.