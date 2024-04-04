Секрет чистоты: Почему после зимы ваш автомобиль нуждается в экстренном "спасении"

Автоэксперт Хайцеэр выявил риски весенней грязи для машины

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После окончания зимы необходимо тщательно очистить автомобиль, иначе владельцу грозят неприятные последствия. Об этом поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радио Sputnik.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Накопившаяся грязь на кузове может повредить его. За зиму на поверхности автомобиля образуется опасное покрытие, состоящее из агрессивных химических веществ, используемых для обработки дорог. Эту грязь следует не только смыть с кузова, но и с днища автомобиля, чтобы предотвратить разрушение.

Кроме того, считает эксперт, важно провести тщательную чистку автомобиля, чтобы грязь не мешала обзору водителю и не привлекала лишнего внимания со стороны сотрудников ГИБДД.

Как правило, грязные машины чаще подвергаются остановке для проверки документов.