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Секретная кнопка "валет" в вашем авто: ключ к безопасности или потенциальная угроза

В ГИБДД напомнили о важной кнопке в автомобиле, о которой не знают многие водители

1:41
Авто

Производители современных автомобилей насыщают их огромным количеством функций, которые можно управлять через кнопки на передней панели или экран мультимедийной системы. Тем не менее, многие владельцы даже не подозревают о существовании определенной кнопки, которая не указана в руководстве по эксплуатации.

В ГИБДД напомнили о важной кнопке в автомобиле, о которой не знают многие водители
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Представитель ГИБДД, дав интервью порталу njcar. ru, отметил наличие в автомобилях функции, о которой часто не задумываются владельцы.

Одной из таких опций является кнопка управления сигнализацией "валет", которая позволяет отключить охранную систему в случае проблем с батарейкой в брелоке или его неисправности.

Кнопка "валет" может иметь два вида: простая версия, позволяющая только включать и выключать систему, и более сложная с кодовым доступом. Внешне они могут выглядеть идентично, но в случае кодовой версии требуется ввод числового кода, который набирается постукиванием, аналогично азбуке Морзе.

Независимо от стоимости или уровня защиты, каждая система охраны обязательно оснащена кнопкой "валет", но ее расположение зачастую скрыто под деталями салона. Обычно мастер-установщик знает точное местоположение этой кнопки.

При установке новой сигнализации важно уточнить установщику местоположение и код кнопки "валет". Однако при покупке подержанного автомобиля, владельцам следует проверить тип установленной сигнализации, работоспособность брелоков и узнать, где находится кнопка "валет" и какой у нее код активации.

В случае необходимости, старые системы охраны рекомендуется удалить, чтобы избежать возможных проблем, связанных с утерей или забытым кодом "валет".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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