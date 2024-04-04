Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту
Немец рассказал, чем русские отличаются от европейцев
В ГИБДД напомнили о важной кнопке в автомобиле, о которой не знают многие водители
Надежда Ермакова объяснила свои улыбки на похоронах Либерж Кпадону
Врач-флеболог Борис Копылов поделился, как не допустить развития варикоза
В Перми бухгалтера страховой компании подозревают в хищении 96 млн рублей
Аэропорт Петербурга впервые внедрил российскую систему обработки багажа
Выбор косметолога: пять средств против темных кругов под глазами
Crocus Group: материалы, которые применяли при строительстве "Крокуса Сити Холла", соответствуют стандартам качества
Бомба в мире авто: 5 кроссоверов с "автоматом" за копейки! Где подвох?

Автоэксперты назвали лучшие кроссоверы с АКПП за 1,2 млн рублей

2:29
Авто

Журнал "За рулём" опубликовал подборку кроссоверов, доступных по цене до 1,2 миллиона рублей, с основным требованием — наличием "автомата" и привода 4x2.

Автоэксперты назвали лучшие кроссоверы с АКПП за 1,2 млн рублей
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По такой стоимости в основном представлены автомобили возрастом около 10 лет с пробегом от 100 до 200 тысяч километров.

Например, Changan CS35, стоимостью около 1 миллиона рублей, доступен с пробегом от 50 до 100 тысяч км. Он оснащен 1.6-литровым двигателем мощностью 113 л. с. и предлагает как "механику", так и классический "автомат" фирмы Aisin. Однако у последнего есть свой минус — всего четыре передачи, что влияет на динамику и расход топлива.

Рекомендуется провести антикоррозийную обработку кузова, так как у этой марки проблемы с ржавчиной.

Suzuki SX4 схож по размерам с CS35 и оснащен надежным 1.6-литровым двигателем (106 л. с.) и четырехступенчатым "автоматом", который может пройти до 200 тысяч км при правильном уходе. Подвеска у него жесткая, но надежная, и имеет высокую устойчивость к коррозии. Еще одно преимущество SX4 — высокая популярность на вторичном рынке.

Skoda Yeti, чуть крупнее предыдущих моделей, также доступен по цене до 1,2 миллиона рублей. По мнению издания, покупка Yeti с "автоматом" (VW 09G/Aisin TF‑60SN) считается настоящим везением. Основная часть предложений по автомобилям с двухпедальной трансмиссией включает в себя роботизированные коробки, которые, по мнению экспертов, лучше обходить стороной.

Не обходится без внимания и Renault Duster. Если рассматривать только автомобили с "автоматом", то выбор двигателя ограничен только двухлитровым F4R мощностью 135 л. с. Трансмиссия — четырехступенчатый автомат DP2, который, при правильной эксплуатации, может прослужить 180-200 тысяч км.

Единственный автомобиль в списке с более современной трансмиссией — Hyundai ix35, оборудованный шестиступенчатым A6MF1 и двигателем G4KD 2.0 (150 л. с.). Вопросы здесь, скорее, возникают к мотору, так как он известен своей склонностью к задирам на цилиндрах и поршнях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Осталось определить роль, которую в теракте в "Крокусе" играли Британия и США
Politico: Белый дом втайне сотрудничает со спикером Джонсоном по вопросу помощи Киеву
Пирог со шпинатом и сыром: готовим вкусное дома
Подкормка орхидей чесночным раствором
Автоэксперты назвали лучшие кроссоверы с АКПП за 1,2 млн рублей
Как заработать на квартиру
Бывший тренер сборной России Игнатьев о проигрыше "Спартака" "Зениту": они были обязаны добивать соперника
Макрон рассказал, что у него есть полезная информация об организации теракта в "Крокусе Сити Холле"
Кинологи назвали самые смелые маленькие породы собак
Ученые выяснили, что дружба с богатыми людьми повышает продолжительность жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников