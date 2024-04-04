Бомба в мире авто: 5 кроссоверов с "автоматом" за копейки! Где подвох?

Автоэксперты назвали лучшие кроссоверы с АКПП за 1,2 млн рублей

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Журнал "За рулём" опубликовал подборку кроссоверов, доступных по цене до 1,2 миллиона рублей, с основным требованием — наличием "автомата" и привода 4x2.

Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По такой стоимости в основном представлены автомобили возрастом около 10 лет с пробегом от 100 до 200 тысяч километров.

Например, Changan CS35, стоимостью около 1 миллиона рублей, доступен с пробегом от 50 до 100 тысяч км. Он оснащен 1.6-литровым двигателем мощностью 113 л. с. и предлагает как "механику", так и классический "автомат" фирмы Aisin. Однако у последнего есть свой минус — всего четыре передачи, что влияет на динамику и расход топлива.

Рекомендуется провести антикоррозийную обработку кузова, так как у этой марки проблемы с ржавчиной.

Suzuki SX4 схож по размерам с CS35 и оснащен надежным 1.6-литровым двигателем (106 л. с.) и четырехступенчатым "автоматом", который может пройти до 200 тысяч км при правильном уходе. Подвеска у него жесткая, но надежная, и имеет высокую устойчивость к коррозии. Еще одно преимущество SX4 — высокая популярность на вторичном рынке.

Skoda Yeti, чуть крупнее предыдущих моделей, также доступен по цене до 1,2 миллиона рублей. По мнению издания, покупка Yeti с "автоматом" (VW 09G/Aisin TF‑60SN) считается настоящим везением. Основная часть предложений по автомобилям с двухпедальной трансмиссией включает в себя роботизированные коробки, которые, по мнению экспертов, лучше обходить стороной.

Не обходится без внимания и Renault Duster. Если рассматривать только автомобили с "автоматом", то выбор двигателя ограничен только двухлитровым F4R мощностью 135 л. с. Трансмиссия — четырехступенчатый автомат DP2, который, при правильной эксплуатации, может прослужить 180-200 тысяч км.

Единственный автомобиль в списке с более современной трансмиссией — Hyundai ix35, оборудованный шестиступенчатым A6MF1 и двигателем G4KD 2.0 (150 л. с.). Вопросы здесь, скорее, возникают к мотору, так как он известен своей склонностью к задирам на цилиндрах и поршнях.