Toyota Marine, действующая в морском сегменте с 1997 года под брендом Ponam, расширяет свою линейку водных транспортных средств. В 2019 году Lexus выпустил LY 650, роскошную яхту, которая стала новым воплощением стремления марки к инновациям и невероятным впечатлениям.
Теперь, с обновлением, появилась модель LY 680, предназначенная для японского рынка. Яхта оснащена двумя вариантами двигателей от Volvo Penta, обеспечивающими мощность от 789 до 986 лошадиных сил. LY 680 доступна для заказа только в Японии по цене 770 миллионов иен, или около $5.1 миллиона USD, с первыми поставками, запланированными на 2026 год.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.