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Новый "монстр" на воде: Lexus выпустил роскошную яхту LY 680 за $5 миллионов

Lexus представляет новую модель яхты LY 680 для японского рынка

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Авто

Toyota Marine, действующая в морском сегменте с 1997 года под брендом Ponam, расширяет свою линейку водных транспортных средств. В 2019 году Lexus выпустил LY 650, роскошную яхту, которая стала новым воплощением стремления марки к инновациям и невероятным впечатлениям.

Lexus представляет новую модель яхты LY 680 для японского рынка
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0

Теперь, с обновлением, появилась модель LY 680, предназначенная для японского рынка. Яхта оснащена двумя вариантами двигателей от Volvo Penta, обеспечивающими мощность от 789 до 986 лошадиных сил. LY 680 доступна для заказа только в Японии по цене 770 миллионов иен, или около $5.1 миллиона USD, с первыми поставками, запланированными на 2026 год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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