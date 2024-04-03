Китайские автомобильные компании в России окажутся на грани краха из-за европейских марок

Портал Quto. ru, ссылаясь на исполнительного директора "Аймарс Медиа" Александра Ревского, сообщает о возможных проблемах, с которыми столкнутся китайские автобренды на российском рынке, если туда вернутся европейские марки.
По мнению эксперта, китайским производителям может угрожать конкуренция со стороны западных "love"-марок, что приведет к серьезным трудностям.
Однако он также отмечает, что процесс возвращения западных брендов в Россию может оказаться непростым.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.