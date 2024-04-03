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Китайские автомобильные компании в России окажутся на грани краха из-за европейских марок

Китайские автобренды в России под угрозой из-за возможного возвращения европейских марок, предупреждают эксперты

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Авто

Портал Quto. ru, ссылаясь на исполнительного директора "Аймарс Медиа" Александра Ревского, сообщает о возможных проблемах, с которыми столкнутся китайские автобренды на российском рынке, если туда вернутся европейские марки.

Китайские автобренды в России под угрозой из-за возможного возвращения европейских марок, предупреждают эксперты
Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

По мнению эксперта, китайским производителям может угрожать конкуренция со стороны западных "love"-марок, что приведет к серьезным трудностям.

Однако он также отмечает, что процесс возвращения западных брендов в Россию может оказаться непростым.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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