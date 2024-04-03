История советского автопрома: почему водители предпочитали ЗИЛ-130, а не ГАЗ-53

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Канунников рассказал об истории и отличиях двух знаменитых грузовиков советского времени — ЗИЛ-130 и ГАЗ-53. ЗИЛ-130 начал свою историю в 1956 году и производился до 2010 года, обладая грузоподъемностью до 6 тонн.
По словам эксперта, водители предпочитали ЗИЛ-130 благодаря его динамичности, максимальной скорости и комфортной кабине. Он также считался надежным и имел простой двигатель, а расход топлива составлял 27-29 литров на 100 километров.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.