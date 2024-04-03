История советского автопрома: почему водители предпочитали ЗИЛ-130, а не ГАЗ-53

История советского автопрома: сравнение грузовиков ЗИЛ-130 и ГАЗ-53

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Эксперт журнала "За рулем" Сергей Канунников рассказал об истории и отличиях двух знаменитых грузовиков советского времени — ЗИЛ-130 и ГАЗ-53. ЗИЛ-130 начал свою историю в 1956 году и производился до 2010 года, обладая грузоподъемностью до 6 тонн.

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, водители предпочитали ЗИЛ-130 благодаря его динамичности, максимальной скорости и комфортной кабине. Он также считался надежным и имел простой двигатель, а расход топлива составлял 27-29 литров на 100 километров.