Стало известно, сколько будет стоить замена шин. Цена вас удивит

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Цены на сезонную смену шин в Москве остаются стабильными, начиная от 2 тыс. рублей

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Авто

Согласно информации от мастера-приемщика техцентра "Вешняки Авто" Сергея Шабунина, стоимость замены зимних шин на летние в Москве начинается от 2 тыс. рублей и практически не изменилась за год.

Цены на сезонную смену шин в Москве остаются стабильными, начиная от 2 тыс. рублей
Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

Работы включают снятие и установку четырех колес, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также балансировку. В зависимости от диаметра колес цены могут варьироваться от 2 до 5 тыс. рублей.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рекомендует сменить зимние шины на летние, чтобы избежать аварий и износа шин при стабильно теплой погоде в городе. Руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев советует выбирать качественные шины, предлагая в случае ограниченного бюджета обратить внимание на китайские производители с хорошими рекомендациями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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