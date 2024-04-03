Стало известно, сколько будет стоить замена шин. Цена вас удивит

Согласно информации от мастера-приемщика техцентра "Вешняки Авто" Сергея Шабунина, стоимость замены зимних шин на летние в Москве начинается от 2 тыс. рублей и практически не изменилась за год.
Работы включают снятие и установку четырех колес, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также балансировку. В зависимости от диаметра колес цены могут варьироваться от 2 до 5 тыс. рублей.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рекомендует сменить зимние шины на летние, чтобы избежать аварий и износа шин при стабильно теплой погоде в городе. Руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев советует выбирать качественные шины, предлагая в случае ограниченного бюджета обратить внимание на китайские производители с хорошими рекомендациями.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.