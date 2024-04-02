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"АвтоВАЗ" значительно увеличил производство Lada в первом квартале 2024-го года

Более чем на 70 процентов выросло производство Lada в первом квартале этого года

1:00
Авто

Более чем на 70 процентов или 116 тысяч единиц "АвтоВАЗ" увеличил производство автомобилей Lada в первом квартале этого года.

Более чем на 70 процентов выросло производство Lada в первом квартале этого года
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Компания таким образом продолжает придерживаться плана производства 2024-го года.

"План был утвержден советом директоров. В первом квартале, по сравнению с прошлым годом, выпуск автомобилей составил почти 116 тысяч машин", — пишут РИА Новости, ссылаясь на президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

По его словам, продолжается наблюдаться очень агрессивная ценовая экспансия со стороны автомобилей китайских брендов. Производители импортируемых машин КНР не заинтересованы в локализации производства в РФ. Это загрузило бы новыми заказами и российскую компонентную отрасль.

Аналитики же считают, что у некоторых пришедших в нашу страну восточных брендов есть дефицит запчастей, а у автосервисов наблюдаются трудности с заказом деталей для ремонта и обслуживания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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