Узнайте, за что пассажиров могут штрафовать на дороге. Нарушения, о которых вы не задумывались

Пассажиров могут оштрафовать на дороге, потому что они неправильно вышли из автомобиля

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Наиболее распространенным правонарушением среди пассажиров является игнорирование использования ремня безопасности, что прописано в пункте 5.1 Правил дорожного движения (ПДД).

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В случае нарушения этого правила сотрудники ДПС обязаны привлечь нарушителя к административной ответственности. Кроме того, стражи порядка также выявляют и наказывают пассажиров, которые выходят из автомобиля со стороны проезжей части или открывают дверь во время движения.

Также обращается внимание на грузовые автомобили, где пассажиры могут нарушать правила перевозки, например, перевозиться в кузове или на багаже. Все эти нарушения подлежат санкциям.