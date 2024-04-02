Узнайте, за что пассажиров могут штрафовать на дороге. Нарушения, о которых вы не задумывались

Наиболее распространенным правонарушением среди пассажиров является игнорирование использования ремня безопасности, что прописано в пункте 5.1 Правил дорожного движения (ПДД).
В случае нарушения этого правила сотрудники ДПС обязаны привлечь нарушителя к административной ответственности. Кроме того, стражи порядка также выявляют и наказывают пассажиров, которые выходят из автомобиля со стороны проезжей части или открывают дверь во время движения.
Также обращается внимание на грузовые автомобили, где пассажиры могут нарушать правила перевозки, например, перевозиться в кузове или на багаже. Все эти нарушения подлежат санкциям.
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