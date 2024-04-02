Самые беспроблемные автомобили с пробегом на российском рынке: рейтинг экспертов

Неожиданный рейтинг: какие автомобили с пробегом самые надёжные и почему?

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Эксперты сервиса avtocod. ru опубликовали рейтинг самых беспроблемных автомобилей с пробегом на российском рынке. В список попали такие модели как Hyundai Elantra, Kia Cerato, Mitsubishi Lancer X, Outlander XL, VW Jetta Mk6, Skoda Octavia A5, Toyota Corolla и Toyota Camry.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Они отличаются высокой надёжностью и долговечностью, характеризуются отсутствием серьёзных технических проблем. Некоторые модели имеют небольшие недостатки, такие как потёртости в салоне или сильный перерасход масла, но в целом они представляют собой надёжный выбор для покупателей на вторичном рынке.