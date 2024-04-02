ГИБДД разъяснила, когда не работает правило "правой руки" на дороге. Водители, будьте внимательны и учитывайте все аспекты

Исключения из правила "правой руки": ГИБДД рассказала, когда от него необходимо отказаться на дороге

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Представитель ГИБДД в интервью njcar рассказал о ситуациях, когда применение правила "правой руки" на дороге может быть неприменимо.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Например, при одновременном левом повороте с нескольких полос, водители должны учитывать другие аспекты ПДД, такие как разметка, наличие дорожных знаков и правило уступания дороги при перестроении.

ГИБДД также обращает внимание на противоречие между разметкой и дорожными знаками в некоторых ситуациях, но подчёркивает, что водители должны соблюдать правила и ориентироваться на предписания ПДД в любой ситуации.