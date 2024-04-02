ГИБДД разъяснила, когда не работает правило "правой руки" на дороге. Водители, будьте внимательны и учитывайте все аспекты

Представитель ГИБДД в интервью njcar рассказал о ситуациях, когда применение правила "правой руки" на дороге может быть неприменимо.
Например, при одновременном левом повороте с нескольких полос, водители должны учитывать другие аспекты ПДД, такие как разметка, наличие дорожных знаков и правило уступания дороги при перестроении.
ГИБДД также обращает внимание на противоречие между разметкой и дорожными знаками в некоторых ситуациях, но подчёркивает, что водители должны соблюдать правила и ориентироваться на предписания ПДД в любой ситуации.
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