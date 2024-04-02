Большой оборот: Nissan пересматривает планы и готовится к глобальному перевороту

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Nissan пересматривает свой бизнес-план под названием "The Arc"

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Авто

Недавно Nissan представил пересмотренный бизнес-план под названием "The Arc", который предусматривает выпуск 30 новых моделей к концу финансового года 2026 года, 16 из которых будут электрифицированными.

Nissan пересматривает свой бизнес-план под названием "The Arc"
Фото: Openverse by 先従隗始 is licensed under CC0 1.0

Отмечается, что ранее планировалось выпустить 23 электрифицированные модели. Согласно данным Automotive News, одной из новых моделей может стать электрический пикап, который Nissan разработает совместно с Mitsubishi для североамериканского рынка.

Помимо этого, Nissan планирует представить пять новых электромобилей на рынке до 2031 года, включая хэтчбек, седан и три кроссовера.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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