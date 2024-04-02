Tesla Cybertruck ближе к лодке, чем вы думаете

Tesla и её генеральный директор Илон Маск сделали ряд утверждений о Cybertruck, включая то, что он может работать как лодка.
Недавно один канал на YouTube провел тестирование Cybertruck в аэродинамическом тоннеле, чтобы проверить достоверность заявлений Tesla о его коэффициенте аэродинамического сопротивления 0,34.
Результаты теста показали, что коэффициент составил 0,384, что лишь немного выше заявленного значения, но все же позволяет отнести Cybertruck к одним из наиболее аэродинамичных электрических пикапов на рынке.
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