Tesla Cybertruck ближе к лодке, чем вы думаете

Tesla Cybertruck это отличный аэродинамичный электрический пикапов

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Tesla и её генеральный директор Илон Маск сделали ряд утверждений о Cybertruck, включая то, что он может работать как лодка.

Фото: Wikipedia by Lcaa9 is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно один канал на YouTube провел тестирование Cybertruck в аэродинамическом тоннеле, чтобы проверить достоверность заявлений Tesla о его коэффициенте аэродинамического сопротивления 0,34.

Результаты теста показали, что коэффициент составил 0,384, что лишь немного выше заявленного значения, но все же позволяет отнести Cybertruck к одним из наиболее аэродинамичных электрических пикапов на рынке.