Ford выпускает обновленный электромобиль Explorer EV: что изменилось?Резюме: Ford представил обновленную версию электрического SUV для европейского рынка, названного Explorer EV.
Планировалось, что автомобиль появится на рынке в конце 2023 года, но из-за изменений в регулированиях по сертификации батарей или проблем с пожаробезопасностью произошла задержка. Инженеры внесли изменения в шасси, чтобы использовать другой тип батареи.
Теперь автомобиль доступен в двух комплектациях: с одним или двумя электромоторами, а также с батареями различной емкости. Этот электромобиль не поставляется на американский рынок и предназначен для европейских покупателей.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.