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Ford выпускает обновленный электромобиль Explorer EV: что изменилось?

Ford выпускает новый электромобиль Explorer EV

0:43
Авто

Ford выпускает обновленный электромобиль Explorer EV: что изменилось?Резюме: Ford представил обновленную версию электрического SUV для европейского рынка, названного Explorer EV.

Ford выпускает новый электромобиль Explorer EV
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Планировалось, что автомобиль появится на рынке в конце 2023 года, но из-за изменений в регулированиях по сертификации батарей или проблем с пожаробезопасностью произошла задержка. Инженеры внесли изменения в шасси, чтобы использовать другой тип батареи.

Теперь автомобиль доступен в двух комплектациях: с одним или двумя электромоторами, а также с батареями различной емкости. Этот электромобиль не поставляется на американский рынок и предназначен для европейских покупателей.

Куратор Игорь Моржаретто
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