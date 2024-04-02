Суперскидки на автомобили: Chery запускает акцию с налоговыми льготами и подарками для клиентов

Chery предлагает скидки на налоги, выгоды при обмене и финансовые льготы на бензиновые модели

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Chery объявила о предоставлении скидок на налоги, выгод при обмене и финансовых льгот на некоторые из своих самых продаваемых бензиновых моделей в условиях острой ценовой войны на китайском авторынке. Среди бензиновых моделей Chery, участвующих в новых стимулах, которые вступили в силу в понедельник, — Tiggo 8 Pro чемпионской серии, Tiggo 9 и Arrizo 8 высокопроизводительной серии, сообщила компания в заявлении на своем аккаунте в WeChat.

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Заказы на Tiggo 9, чемпионскую серию Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Plus имеют право на временные подарки в виде налоговых льгот, а также на выгоды при обмене до 20 000 юаней ($2,766.71) и скидки на автокредиты до 5000 юаней. В июне Китай представил масштабный пакет налоговых льгот на четыре года до 2027 года для новых энергоэффективных автомобилей, ограниченный до 30 000 юаней на автомобиль. Для бензиновых автомобилей такие льготы не распространяются.

Chery также объявила о наличных скидках на Arrizo 8 высокопроизводительную серию и внедорожный внедорожник Discovery 06 до 15 000 юаней.