Большая новость: электрокар Luxeed S7 уже вышел на рынок после проблем в производстве

Электрический седан Luxeed S7 от Huawei и Chery начал массовую поставку после задержек в производстве

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский техногигант Huawei и автопроизводитель Chery Auto объявили о начале массовой поставки электрического седана Luxeed S7 после задержек в производстве из-за нехватки полупроводников и проблем в производстве. Генеральный директор и председатель комитета по умным автомобилям Huawei Ричард Ю объявил об этом в субботу на социальной платформе Weibo.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under public domain

Хотя проблемы с поставками автомобиля премиального бренда должны были быть решены с апреля, сообщили местные СМИ в этом месяце. Chery жаловалась на проблемы с производством, связанные с вычислительным блоком, выпускаемым технологической компанией Huawei, что привело к задержкам в поставках автомобилей.

Седан S7 — первая модель бренда Luxeed EV от Chery — имел заказы на около 20 000 единиц к 28 ноября. Его цена начинается с 249 800 юаней ($34 600).

После введения санкций со стороны США Huawei объявила о выделении отдела умных автомобилей в новую компанию. Ю заявил в этом месяце, что отдел вероятнее всего начнет приносить прибыль с апреля после убытков в несколько миллиардов юаней за прошлый год.