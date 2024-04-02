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Большая новость: электрокар Luxeed S7 уже вышел на рынок после проблем в производстве

Электрический седан Luxeed S7 от Huawei и Chery начал массовую поставку после задержек в производстве

1:13
Авто

Китайский техногигант Huawei и автопроизводитель Chery Auto объявили о начале массовой поставки электрического седана Luxeed S7 после задержек в производстве из-за нехватки полупроводников и проблем в производстве. Генеральный директор и председатель комитета по умным автомобилям Huawei Ричард Ю объявил об этом в субботу на социальной платформе Weibo.

Электрический седан Luxeed S7 от Huawei и Chery начал массовую поставку после задержек в производстве
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under public domain

Хотя проблемы с поставками автомобиля премиального бренда должны были быть решены с апреля, сообщили местные СМИ в этом месяце. Chery жаловалась на проблемы с производством, связанные с вычислительным блоком, выпускаемым технологической компанией Huawei, что привело к задержкам в поставках автомобилей.

Седан S7 — первая модель бренда Luxeed EV от Chery — имел заказы на около 20 000 единиц к 28 ноября. Его цена начинается с 249 800 юаней ($34 600).

После введения санкций со стороны США Huawei объявила о выделении отдела умных автомобилей в новую компанию. Ю заявил в этом месяце, что отдел вероятнее всего начнет приносить прибыль с апреля после убытков в несколько миллиардов юаней за прошлый год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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