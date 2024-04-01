Hyundai выпустит электрический горячий хэтчбек для гонок

В 2024 году Hyundai представит гоночную версию своего первого электрического хэтчбека Ioniq 5 N, которая получила название Ioniq 5 N eN1 Cup. Этот автомобиль будет участвовать в новой гоночной категории eN1, созданной специально для электромобилей.
Автомобиль построен на основе платформы Electric Global Modular Platform (E-GMP) и оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось), которые питаются от литий-ионного аккумулятора емкостью 84 киловатт-часа. Мощность автомобиля достигает до 641 лошадиной силы за счет временной функции увеличения мощности, без которой она составляет 601 лошадиную силу.
Гоночная версия eN1 Cup имеет агрессивный обвес кузова, а также измененный интерьер с рулевым колесом, специальным сиденьем и цифровой приборной панелью. Вес автомобиля сокращен до 4,350 фунтов благодаря удалению некоторых элементов отделки интерьера и прочим мерам.
Более подробная информация о программе гоночных мероприятий Ioniq 5 N eN1 Cup появится в ближайшие месяцы.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.