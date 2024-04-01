Секреты падения популярности Tesla: это не только из-за цен на бензин

Интерес к автомобилям Tesla в США снижается

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Результаты исследования рынка, проведенного фирмой Caliber, показали снижение интереса покупателей к Tesla в США. Это снижение связывается с разделяющей мнения личностью генерального директора компании Элона Маска. Хотя продажи Tesla продолжают расти, компания ожидает слабых квартальных продаж.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным Caliber, "оценочный рейтинг" Tesla снизился с 70% в ноябре 2021 года до 31% в феврале 2024 года. Основными причинами этого явления являются ассоциации между репутацией Tesla и личностью Маска.

Несмотря на это, Tesla продолжает обладать высокой лояльностью среди владельцев автомобилей. Однако, многие потенциальные покупатели начинают рассматривать альтернативы, в основном из-за контроверсий, связанных с Маском и его политическими убеждениями.

Хотя репутация Tesla остается высокой, растущее количество покупателей начинают искать альтернативы на рынке электромобилей.