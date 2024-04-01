Секреты выбора между Mercedes GLC-Class и BMW X3: какой из них действительно лучше?

Эксперты сравнили два популярных внедорожника: Mercedes GLC-Class и BMW X3. Оба автомобиля представляют собой лидеров среди компактных премиум-SUV. Главное различие между ними — дизайн: Mercedes GLC был переработан в 2023 году, в то время как BMW X3 был представлен в 2018 году с существенным обновлением в 2022 году.
В сравнении GLC лидирует в таких категориях, как качество интерьера и технологии информационно-развлекательной системы. Оба автомобиля признаны Институтом безопасности на дорогах как "Лучший выбор в области безопасности". GLC также обладает более просторным задним сиденьем и большим багажным отделением. Что касается топливной экономичности и мощности двигателя, GLC также оказывается впереди.
В целом, GLC представляет собой привлекательный выбор для тех, кто ищет роскошный и технологичный компактный внедорожник. Однако, выбор между ним и BMW X3 зависит от индивидуальных предпочтений и приоритетов водителя.
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