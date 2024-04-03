Шокирующее повышение цен на УАЗ "Буханку" в России: что ждет автолюбителей

В России 1 апреля подорожал 9-местный автобус УАЗ "Буханка"

В России цены на популярный автомобиль УАЗ "Буханка" недавно поднялись. Согласно данным "Автоновостей дня", с 1 апреля Ульяновский автозавод увеличил стоимость одной из версий модели СГР 2024 года на 15 тысяч рублей или 1,1%.

Теперь за новую цену можно приобрести девятиместный автобус с двигателем экологического класса "Евро-2", который подорожал с 1 420 000 рублей до 1 435 000 рублей. Однако стоит помнить, что в указанную цену не включена плата за доставку автомобиля до дилерского центра, которая составляет дополнительные 50 тысяч рублей.

Цены на другие версии "Буханки" 2024 года остались прежними. Это включает в себя СГР с однорядной и двухрядной кабинами, пятиместную и семиместную "Комби", а также фургон с двумя и пятью посадочными местами. Они стоят от 1 345 000 до 1 395 000 рублей, без учета доставки до дилера.

Также была удалена ссылка на прайс-лист юбилейной "Буханки", которая была анонсирована в сентябре прошлого года. Это было лимитированное издание в 120 экземплярах, разработанное в честь 65-летнего юбилея классического УАЗ-450 образца 1958 года и стоило 1 625 000 рублей каждый.

Характеристики моделей семейства СГР остаются без изменений. Все "Буханки" 2024 года оснащены 2,7-литровым 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ-40911, коробкой передач BAIC, полным приводом и другими опциями безопасности и комфорта.