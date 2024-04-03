Самый доступный автомат в России: Lada Vesta или Mercedes-Benz за те же деньги

Автоэксперты назвали семь машин с АКПП по цене новой Lada Vesta

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

В марте 2024 года АвтоВАЗ представил на рынке модель Lada Vesta с вариатором, доступную у дилеров по стартовой цене от 1,6 млн рублей. Эта модель стала самой доступной среди автомобилей с автоматической трансмиссией или вариатором в России. Однако на вторичном рынке можно найти множество автомобилей с автоматической коробкой передач по цене, сопоставимой с новой Lada Vesta.

Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты выделили семь подержанных моделей с автоматической трансмиссией по доступной цене.

Например, в Москве за почти 1,6 млн рублей можно приобрести подержанный Hyundai Solaris 2022 года с пробегом 62 000 километров. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л. с. и автоматической коробкой передач.

Также за 1,6 млн рублей доступен лифтбек Volkswagen Polo 2020 года выпуска в Москве. Этот автомобиль оснащен автоматической трансмиссией и 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л. с. с пробегом 59 000 километров.

Еще один вариант — Mercedes-Benz GLA 200 CDI 2015 года выпуска, предлагаемый московским дилером за 1,59 млн рублей. Этот кроссовер оснащен 2,1-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л. с. с пробегом 155 000 километров.

Также за 1,6 млн рублей можно приобрести кроссовер Nissan X-Trail 2011 года с вариатором и полным приводом в Москве, пробег которого составляет 92 000 километров. А еще за 1,59 млн рублей можно приобрести премиальный кроссовер Infiniti FX37 2012 года выпуска с пробегом 140 000 километров.