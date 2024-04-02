Не подпадайте под удар: как новый владелец вашего авто может превратить вас в мишень для штрафов

Бывший владелец автомобиля, который был продан на вторичном рынке, может столкнуться с некоторыми неприятностями, если новый владелец не переоформит документы на себя вовремя. Об этом предупредил криминалист Максим Шелков.
Например, если новый владелец не оформит страховку ОСАГО на свое имя (если предыдущая истекла) и попадет в аварию, то ответственность будет лежать на прежнем владельце.
Кроме того, прежний владелец может получать штрафы за нарушения, совершенные новым водителем. Хотя можно обжаловать эти постановления, но потребуется много времени и усилий.
Также возникают проблемы, если новый владелец не переоформит автомобиль на себя и потеряет договор купли-продажи. В таком случае будет практически невозможно подтвердить сделку, и машина не будет снята с учета, пока не будут погашены все задолженности, даже если прежний владелец с ними не связан.
Чтобы избежать этих проблем, автокриминалист настоятельно рекомендует хранить договор в надежном месте и следить за процессом регистрации автомобиля новым владельцем, чтобы он вовремя оформил страховку.
Если новый владелец не справляется с этим в установленные сроки, необходимо обратиться в ГИБДД и самостоятельно снять автомобиль с учета. Кроме того, Шелков отметил, что это можно сделать даже удаленно через портал "Госуслуги".
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