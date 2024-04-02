Не подпадайте под удар: как новый владелец вашего авто может превратить вас в мишень для штрафов

Криминалист Шелков рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться бывшие владельцы авто

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Бывший владелец автомобиля, который был продан на вторичном рынке, может столкнуться с некоторыми неприятностями, если новый владелец не переоформит документы на себя вовремя. Об этом предупредил криминалист Максим Шелков.

Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Например, если новый владелец не оформит страховку ОСАГО на свое имя (если предыдущая истекла) и попадет в аварию, то ответственность будет лежать на прежнем владельце.

Кроме того, прежний владелец может получать штрафы за нарушения, совершенные новым водителем. Хотя можно обжаловать эти постановления, но потребуется много времени и усилий.

Также возникают проблемы, если новый владелец не переоформит автомобиль на себя и потеряет договор купли-продажи. В таком случае будет практически невозможно подтвердить сделку, и машина не будет снята с учета, пока не будут погашены все задолженности, даже если прежний владелец с ними не связан.

Чтобы избежать этих проблем, автокриминалист настоятельно рекомендует хранить договор в надежном месте и следить за процессом регистрации автомобиля новым владельцем, чтобы он вовремя оформил страховку.

Если новый владелец не справляется с этим в установленные сроки, необходимо обратиться в ГИБДД и самостоятельно снять автомобиль с учета. Кроме того, Шелков отметил, что это можно сделать даже удаленно через портал "Госуслуги".