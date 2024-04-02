Безопасное хранение моторного масла: главные правила, которые спасут ваш автомобиль

Моторист раскрыл, сколько на самом деле можно хранить моторное масло

Существуют водители, которые прилагают усилия для того, чтобы иметь в гараже все необходимые запчасти, расходные материалы, включая моторное масло, и инструменты для различных неожиданных ситуаций с автомобилем. Этот подход стал особенно актуальным в последние годы, когда поставки запасных частей и смазочных материалов в РФ стали вызывать некоторые трудности.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Портал njcar. ru обсудил с экспертом автосервиса вопрос о том, насколько безопасно хранить масло в течение длительного времени.

Моторное масло в двигателе выполняет несколько важных функций. Оно не только смазывает детали двигателя, делая их более долговечными, но и эффективно снижает температуру двигателя, а также помогает очищать двигатель от нагара.

Состав смазочного масла для двигателя представляет собой настоящий химический коктейль, включающий базовое масло и различные присадки, которые придают ему необходимые свойства. Присадки масла имеют различные характеристики и сроки годности, что необходимо учитывать.

После того как моторное масло попадает в двигатель, его состав начинает изменяться, а его компоненты подвергаются окислению, постепенно теряя свои первоначальные свойства. Если масло хранится в заводской упаковке, то в течение 5 лет оно останется стабильным.

Однако, если упаковка была вскрыта или потеряла герметичность, воздух и влага, проникая внутрь, могут отрицательно сказаться на масле, вызывая ряд проблем.

Производители моторных масел рекомендуют хранить их продукцию в течение от 3 до 5 лет (в зависимости от марки). Это не только срок годности, но и период, в течение которого масло сохранит свои свойства на высоком уровне. Использование масла в течение этого времени не повредит двигателю.

Однако после истечения этого срока характеристики масла могут измениться. Например, его смазывающие свойства могут ухудшиться, и масло может стать менее эффективным в удалении нагара и отложений в двигателе.

Кроме того, спустя 5 лет вязкость масла может измениться, что также может повлиять на работу двигателя.