Секретные приемы взаимодействия с ДПС, которые спасут вас от ненужных проверок

В ГИБДД рассказали, что категорически запрещено делать водителям во время проверки документов

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Встреча с сотрудником ДПС, который выявил нарушение Правил дорожного движения у водителя, может иногда закончиться лишь предупреждением. Однако некоторые водители, общаясь с инспектором, начинают вести себя неадекватно, что только усугубляет их положение. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru мнением, что во время проверки документов не стоит провоцировать сотрудников.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Если водитель не желает, чтобы проверка приняла более серьезный оборот, включая тест на алкоголь и детальный осмотр автомобиля, лучше избегать конфликтов с полицейским и не настаивать на своей невиновности.

Некоторые водители предпочитают спорить с инспекторами ГИБДД, требуя объяснений и предоставления документов. Однако даже если есть желание узнать причину остановки, лучше спокойно дождаться объяснений от полицейского, который обязан пояснить цель проверки документов у водителя.

Кроме того, стоит воздержаться от дачи советов о том, как должны выполнять свою работу сотрудники ГИБДД. Инспекторы тоже люди, и критика их работы может быть воспринята негативно.

Если водителя не устраивают обвинения, он всегда может высказать свою точку зрения в протоколе, но не следует угрожать инспектору жалобами. Если есть желание пожаловаться, это можно сделать, обратившись с заявлением в ГИБДД.